La Fiorentina ha in mano l’opzione del diritto per acquistare Luis Muriel per 15 milioni secchi, il giocatore ne guadagna 4 lordi a stagione e fa dunque parte del livello ultra top all’interno dei parametri viola, ma a nessuno dentro la società sfugge il senso di un incrocio così funzionale per la Fiorentina. Muriel presente e anche futuro: pochi dubbi su questo. E se nella prossima stagione ci fosse anche una coppa da disputare, sarebbe anche meglio. Lo riporta La Nazione.