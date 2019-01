Un'amicizia da connazionali, rafforzata dalla parentesi al Lecce: Luis Muriel e Juan Cuadrado sono amici fraterni e il centrocampista bianconero - riporta il Corriere Fiorentino - pare abbia chiamato l'attaccante per qualche consiglio su Firenze e sul tifo caldo della Fiorentina. L'obiettivo di Stefano Pioli è avere la nuova pedina offensiva disponibile per l'esordio in Coppa Italia il 13 gennaio contro il Torino in Piemonte e una settimana dopo per la ripresa del campionato contro la Sampdoria, ultima squadra italiana di Muriel.