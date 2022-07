Atalanta 12



Gambarogno Contone 1



MARCATORI: 4’ pt e 12’ pt Koopmeiners, 19’ pt, 25’ pt e 35’ pt Muriel, 32’ pt Okoli, 6’ st Boga, 8’ st, 33’ st e 34’ st Pasalic, 13’ st Djimsiti, 37’ st Demiral (autogol), 43’ st Malinovskyi



Nella terza uscita stagionale in quei di Clusone, ultimo test nel ritiro in Val Seriana che per i nerazzurri termina questa sera, si è registrato un pesante 12-1 a favore dell’Atalanta contro il Gambarogno Contone, squadra del primo livello dilettantistico svizzero, davanti a una tribuna sold-out con oltre 2mila tifosi.



I PROMOSSI



Koopmeiners: vero jolly d’area, si allarga sulla destra e sulla sinistra sorprendendo i difensori nemici. Sforna cross su cross e mette a segno una doppietta. Grande feeling con Muriel.



Muriel: una tripletta in 16’ che alimenta le voci di mercato giallorosse, tanti i dribbling e le giocate da stropicciarsi gli occhi che valgono il viaggio.



Okoli: sta crescendo in questi giorni di ritiro, imparando le tecniche del mestiere da Toloi. Si infiltra in area costruendo le azioni dal basso, pronto a infilare la palla in rete al momento giusto.





I RIMANDATI



Maehle: si vede poco sulla fascia sinistra, non costruisce né partecipa alle azioni offensive.



Cambiaghi: rimandato, ma non troppo. Rientrato da un infortunio, mostra buone cose ma spreca alcune palle-gol. Mister Gasperini sa che può crescere ancora molto, ora dovrà valutare se lasciarlo all’Empoli.



Zapata: realizza un assist ma sbaglia tutti i gol davanti alla porta.