Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in vista della partita contro l’Atalanta: “Firenze è una città che ti permette di pensare anche a una vita futura. Mi farebbe piacere non solo rimanere adesso e per tanto tempo, ma anche magari viverci dopo il calcio. Faccio fatica a ricordare uno spogliatoio così, è un valore aggiunto. Vogliamo vincere la Coppa Italia anche per tutte le persone che hanno lavorato con noi, compreso Stefano Pioli”.