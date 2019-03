Dal giorno del suo sbarco a Firenze, o meglio dalla sua prima partita con la maglia della Fiorentina, Luis Muriel ha messo la firma su otto reti, delle quali, sei in campionato e due in coppa Italia. La tabella di marcia dell’attaccante, continuando a segnare di questo passo, lo vede assolutamente in doppia cifra (in campionato) alla fine della stagione. Roba da vertici della classifica cannonieri se Muriel fosse alla Fiorentina dall’inizio della stagione. Sul fronte del futuro - riporta La Nazione - l’incontro con il Siviglia rimane fissato per la metà del mese di aprile. Incontro che dovrebbe essere una formalità visto che i due club (e il giocatore) hanno trovato l’accordo su tutto e quindi sui termini del passaggio definitivo in viola, nel mese di gennaio.