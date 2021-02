Tredici reti in 669 minuti. La media mostruosa di un gol ogni 51 minuti. Luis Muriel in campionato ha giocato finora soltanto sette volte dall’inizio, ma segna con una regolarità impressionante, meglio anche dell’incredibile Ibra, che fa un gol ogni 69 minuti. A questo punto non sarebbe assurdo vedere il colombiano in lizza fino alla fine per il titolo di capocannoniere. Una eventualità che i bookmaker però non sembrano contemplare: nel tabellone, per esempio, la quota di Muriel è ancora molto alta, a 12, anche se l’attuale leader, Cristiano Ronaldo, è avanti soltanto di tre reti. A proposito, la vittoria del portoghese, data a 2,50, secondo il bookmaker inglese non è più così sicura come qualche settimana fa. A insidiarlo da vicino c’è Lukaku, che ha fatto i suoi stessi 16 gol e ora è dato a 2,75. I due sono seguiti a 14 centri da Immobile, a quota 3,50, e Ibrahimovic, dato a 7,50. Insomma, i due più “snobbati” dai bookmaker, Ibra e Muriel, sono proprio quelli che segnano più spesso.