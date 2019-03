Il record di gol in una stagione per Luis Muriel (comprendendo sia campionato che coppe) è fermo a 13. Bene. In 60 giorni in viola l’ex Siviglia ne ha già segnati 7. Come scrive il Corriere Fiorentino, 5 (in 7 presenze) in campionato, e 2 (in 3 gare) in Coppa Italia. La media, è da urlo. È rimasto in campo per 786’ segnando, quindi, un gol ogni 112,28’. Certo, all’interno delle gare non è continuo come Chiesa, ma i suoi strappi sono sempre, e comunque, capaci di fare la differenza.