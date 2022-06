Muriqi verso il ritorno in Turchia. Con il Maiorca che sta tirando troppo la corda, nella trattativa per il centravanti può ora concretamente inserirsi il Galatasaray. La Lazio non ha intenzione di svendere il cartellino dell'attaccante. Il club delle Baleari non ha esercitato l'opzione di riscatto fissata a gennaio a 12 milioni. Chiede uno sconto sul prezzo. Lotito può scendere al massimo a 10-11 milioni. 8 invece quelli che gli spagnoli hanno messo sul piatto e non sembrano esserci margini per un rilancio.



I turchi invece sembrano pronti all'assalto al kosovaro. Vogliono investire per ritornare a lottare per i vertici della Super Lig, dopo un'annata deludente. I primi contatti sono già andati in scena e, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato anche un colloquio al telefono con Okan Buruk, prossimo a diventare allenatore dei giallorossi di Istanbul.