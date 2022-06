Il calciatore non ci interessa, non c’è niente di vero nelle voci

Non saràla soluzione-ponte per la porta della. Mentre infatti proseguono le trattative con l'Atalanta per Carnesecchi, i biacocelesti parallelamente stanno cercando un profilo affidabile da affiancare a Reina in rosa, in attesa che il gioiellino azzurro si riprenda dall'infortunio alla spalla. E quello dell'ex Juve, attuamente di proprietà del, che però sta cercando di disfarsene, era uno dei nomi accostati ai capitolini in questi giorni.Come non detto, invece. La secca smentita sull'interessamento è arrivata direttamente dache ai microfoni di Sportitalia non ha usato troppi giri di parole:

Il casting continua, dunque. Ma nel frattempo le candidature diminuiscono. Ionut Radu si è accasato alla Cremonese. Cragno è a un passo dal Monza. Provedel sta rinnovando con lo Spezia. Resta Vicario, per il quale però l'Empoli chiede parecchio, oppure bisognerà ripiegare su qualche usato sicuro a parametro 0.