Vedat Muriqi è rinato a Maiorca e non vuole ripetere l'errore. Lo spiega l'attaccante kosovaro in un'intervista a Marca: "Non ho mai pensato di andare via dal Maiorca, sicuramente a gennaio resto al cento per cento. Comunque è una cosa che non dipende da me, perché può arrivare una squadra d'accordo con il Maiorca, e i dirigenti mi possono dire 'ti vendiamo' e io non posso dire niente. Ho un contratto di molti anni e non voglio andarmene mai da Maiorca. Sono felice qui, lo è anche la mia famiglia, sto giocando e sto bene, per questo non ho mai pensato di andarmene. Qui sto facendo bene per la prima volta dopo il Fenerbahçe. Quando sono stato alla Lazio ho avuto una brutta esperienza e non voglio fallire di nuovo".