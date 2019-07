Ventinove partite su trentotto. Vicino a capitan Romagnoli c'era Mateo Musacchio. Senza discussioni. Un po' per esigenza (Caldara out tutta la stagione per infortunio), un po' per scelta (davanti a Zapata nelle gerarchie). Per il difensore argentino anche un gol - il primo in Italia - nel derby contro l'Inter. Musacchio sorride pensando alla seconda stagione in rossonero. Già, ma adesso? Lo scenario è cambiato, in panchina non c'è più Gattuso ma Giampaolo. Il Milan tratta l'arrivo di Lovren e Mateo rischia la panchina.



PUPILLO DI GATTUSO - "E' stato un piacere lavorare con te, grazie di tutto mister Gattuso" ha scritto Musacchio sui social dopo l'addio di Rino al Milan. Riconoscenza verso chi ha sempre creduto in lui. L'argentino era un vero e proprio pupillo per l'ex allenatore rossonero, che nel mercato invernale non ci ha pensato un attimo a chiedere alla dirigenza di non darlo via. E di opportunità ce n'era più di una. Riavvolgiamo il nastro, torniamo alla stagione scorsa: partita dopo partita Musacchio guadagna la fiducia di tutti in rossonero, recupera da un infortunio al ginocchio e dopo Natale torna come nuovo. Gli occhi della Premier su di lui, Watford e Fulham si presentano a Casa Milan ma è un viaggio a vuoto: Mateo non si tocca. Gattuso se lo coccola e se lo tiene stretto, Musacchio è uno dei protagonisti di uno dei momenti migliori della stagione rossonera quando la squadra mette in fila otto risultati utili in campionato subendo appena tre gol.



VERSO LA PANCHINA - Vecchi ricordi del Milan che fu, oggi i rossoneri hanno voltato pagina e ripartono da Marco Giampaolo. E Musacchio? Verso la panchina, probabilmente. Prima alternativa a Romagnoli - sempre lì al centro della difesa con la fascia al braccio - e al potenziale titolare che dovrebbe arrivare dal mercato (Lovren? QUI le ultime). Cristian Zapata ha salutato tutti e si è svincolato firmando col Genoa, il quarto centrale dovrebbe essere Caldara: ancora allle prese con la riabilitazione, dovrebbe tornare in campo non prima di novembre/dicembre.

@francGuerrieri