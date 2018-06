Il Siviglia sta valutando con attenzione il profilo di Mateo Musacchio per la sostituzione del difensore francese Clement Lenglet, finito sempre più vicino al Barcellona. Il nome dell'argentino è nella lista della dirigenza andalusa che lo ha apprezzato nella Liga per tanti anni con la maglia del Villarreal. Sondaggi che sono arrivati solo in forma indiretta, a Casa Milan non è ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale per Musacchio.

IL PIANO DEL MILAN - Secondo quanto appreso, il Milan non ha programmato la cessione di Musacchio. Al netto dello scarso utilizzo dell'ultima stagione, Mateo gode della fiducia di Gattuso che in lui vede un ottimo difensore e un professionista esemplare. Uno, quindi, che può fare sempre comodo nel corso della stagione, dentro e fuori dal campo. Qualcosa potrebbe cambiare in caso di una offerta davvero indecente, da plusvalenza alta: Mateo adesso a bilancio vale all'incirca 13,5 milioni, ne servirebbero almeno 20 per far vacillare i rossoneri. Ecco perché il Siviglia monitora la situazione ma non ha affondato il colpo, non convinto dagli elevati costi dell'eventuale operazione.