, centrocampista classe 2002 eper dare il via alla stagione 2023/2024 col raduno ufficiale della squadra. "", ha risposto infatti il calciatore statunitense, sollecitato dai giornalisti presenti all'esterno del campo di allenamento dei murcielagos (pipistrelli, ndr). Inoltre, come ha riferito l'emittente Onda Cero,- E' nota a tutti ed è nota da tempo la situazione contrattuale del giocatore nato a New York e in possesso pure di passaporto inglese - oltre ad aver trascorso un periodo della sua infanzia in Italia, a Castelfranco Veneto -Al netto della sempre delicata posizione finanziaria,di euro per dare il via libera ad uno dei suoi calciatori di maggiore talento e ha respinto la prima offerta rossonera di 15 più bonus, per toccare quota 17-18., che rimane alla pari di Reijnders dell'AZ Alkmaar uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista dei rinforzi per il mercato estivo ed in particolare per rivoluzionare un reparto di centrocampo stravolto dalla cessione di Tonali al Newcastle e dal grave infortunio accusato da Bennacer nel finale dell'ultima stagione. Servirà un rilancio, anche per assecondare il desiderio del calciatore che, al netto di parole che sanno tanto di riconoscenza e di circostanza nei confronti del Valencia, ha già aperto all'ipotesi di un trasferimento in Serie A.