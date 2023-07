Niente Milan per ​Tijjani Reijnders, almeno per il momento. Max Huiberts, direttore tecnico dell'Az Alkmaar, al quale il centrocampista olandese classe 1998 è legato da un contratto in scadenza nel 2027, ha fatto il punto in un'intervista concessa a Noordhollands Dagblad: "Al momento non stiamo trattando. Hanno fatto un'offerta (sedici milioni di euro più tre milioni di bonus, ndr), che abbiamo rifiutato. Con Tijjani siamo d'accordo, per noi è importante che giochi con noi un altro anno, abbiamo comunicato questa decisione anche al Milan".



PORTA APERTA - La sua cessione potrebbe essere solo una questione economica, visto che Huiberts non ha messo la parola fine: "Se c'è una nuova offerta, possiamo ancora negoziare. Ma 'mentre parliamo' non c'è niente del genere". Reijnders, che ha già d'accordo con il Milan per un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro netti, aspetta novità. L'Az Alkmaar chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino.