Il calciomercato continua a muoversi sotto traccia in attesa della ripresa dei campionati e all'gli occhi sono puntati sulle possibili partenze.ma non solo, a calamitare l'attenzione sono le ultime dichiarazioni di, che in una recente intervista ha strizzato l'occhio all'Inter : "Sono molto contento del loro interessamento, è una cosa che mi motiva a prescindere da come finisca. L'Inter è una squadra con molta storia nel calcio mondiale". Parole come miele per la società nerazzurra, che ha da tempo i fari puntati sul portiere argentino.- L'interessamento dell'Inter infatti per il 26enne estremo difensore è forte e di lunga data, un profilo gradito a Conte e Marotta e avallato anche dalla proprietà. Con una postilla:. L'argentino dell'Udinese è infatti ritenuto il. L'idea quindi sarebbe quella di valutare il suo acquisto non per l'estate ormai alle porte, ma per quella del, per costruire un nuovo progetto su di lui. Piano tracciato e gradimento reciproco,: anche i rossoneri sono sulle tracce dell'estremo difensore dei friulani e lo considerano la; uno scenario questo che perde forza con il passare delle settimane per quanto riguarda almeno il prossimo mercato, ma attuale per il termine della prossima stagione. Tutto rinviato alla prossima estate, intanto l'Inter incassa il gradimento del giocatore: