Il portiere argentino dell'Atalanta, Juan Musso ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Le parole del Papu Gomez e di Romero mi convinsero a venire qui a Bergamo, ma non solo. Da avversario ammiravo i principi di gioco e la sua d'attaccare di Gasperini. L'allenatore mi chiede di giocare veloce come tutti, lo pretende anche dal portiere".



CHE COPPIA - "Hojlund e Lookman hanno una velocità di testa e di gambe impressionante. E non li leggi: i movimenti, il tiro indifferente di destro e di sinistro. Attaccanti completi. E sono cresciuti tanto. L'anno scorso tutti davano per scontata l'Atalanta in Europa, ora sappiamo di poterlo fare. Ma ce la giochiamo con Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, forse anche Juve... Con una concorrenza così devi avere coraggio, fame. E devi crederci abbastanza da pensare di poter battere chiunque. Spero di poter rivivere presto il palcoscenico della Champions League".



NAZIONALE - "Sono sincero, pensavo di andare al Mondiale in Qatar: ero nel gruppo di Scaloni da prima della Coppa America, anche se con il peso di avere poche chances. Ma penso anche che ci sarò in futuro: di sicuro non mi è passata la voglia".