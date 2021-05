Il portiere dell'Udinese e uomo mercato, Juan Musso ha ha parlato a OneFootball.com del suo futuro e delle voci che vogliono nel mirino di Inter e Roma:



VOCI MERCATO - "Le voci le sento dalla mia prima stagione a Udine, non sono cose che vengono da me o dal mio procuratore, lo posso dimostrare. Può essere una cosa bella sentire di questi interessamenti, ma a me piace finire bene il lavoro qui all'Udinese. Non mi toglie il sonno se una squadra mi vuole o meno, non mi cambia niente. La strada è diritta, non ha senso pensare a cose che non posso controllare".



L'OFFERTA GIUSTA... - "Sono felice di giocare a calcio, per me l'importante è fare le cose bene. Non posso dire se continuerò qua al 100%, se arriva una buona offerta per me e per la società è giusto che vincano tutti. Ma io sono felice qui, non è che vado a cercare la felicità altrove".