Juan, portiere dell', obiettivo di mercato dell'e della, si racconta a Goal.com, partendo dal suo amore per il... basket: "​I miei idoli d'infanzia erano più giocatori NBA che calciatori. Mi piacevano Shaquillee Kobe. Ma ho giocato a basket per poco tempo, circa un anno, poi sono andato in porta mentre giocavo a calcio con un amico e ha iniziato a tirarmi addosso. E' andata bene. Mi è piaciuto tutto: volare in aria, tuffarmi sulla palla. Così sono entrato in un club a cui mancava un portiere. Per un periodo ho giocato sia a calcio che a basket, ma il primo mi è sempre piaciuto di più"."Rodrigo De Paul me ne ha parlato subito bene, così come altri argentini che ci hanno giocato. Dopo una sola stagione in Argentina, sono stato convinto dall'Udinese, che è una squadra dove puoi crescere, una delle migliori per confrontarti con il calcio europeo e iniziare nel migliore dei modi"."Ho già detto che la Champions è il mio sogno. Le squadre che giocano in Champions sono grandi, quindi sarei molto contento se arrivasse una buona offerta per me e per l'Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti e d'accordo, perché quando è così tutti vincono"."Ci vediamo molto. L'ho visto crescere nelle giovanili del Racing e siamo stati in prima squadra insieme un po'. Adesso siamo entrambi in A, quindi ogni volta che ci vediamo c'è un bel rapporto. Lui gioca per una grande squadra, l'Inter, la migliore che c'è in Italia. Ha una storia incredibile. Ma non voglio impazzire pensando a un trasferimento. Diciamo che non è che perdo il sonno per queste voci".