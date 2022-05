L'ex attaccante romeno Adrian Mutu (doppio ex di Fiorentina-Juventus, ora sulla panchina del Rapid Bucarest) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando ero alla Fiorentina, Totti mi chiamò per andare alla Roma. Gli ho detto di no, ma siamo rimasti amici. Nel 2014 ho rischiato di tornare a Firenze. Ho parlato con Pradé, ma non volevo tornare a fine carriera".