Mutu: "Sogno di allenare la Fiorentina. Gudmundsson ha le qualità per indossare la 10"

ha parlato a margine della Hall of Fame viola e ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Gudmundsson ha talento per fare il 10, deve essere costante e dare di più. Il 10 a Firenze è un numero che conta ed è per un giocatore che deve fare sempre la differenza. È all’inizio, ma le giocate le ha e diamogli fiducia”.- “Nonostante l’inizio esitante, si merita il posto in questo momento. Palladino ha avuto bisogno di tempo per conoscere i ragazzi e ora sta facendo bene. Ho letto che il presidente porterà rinforzi a gennaio e farà bene alla squadra. Meriterebbe di stare tra le grandi e in futuro di regalarci qualcosa di importante. Essere continui nei risultati positivi è la cosa più importante. Non importante chi gioca, se Palladino riesce sempre a metterli bene in campo forma una squadra di undici leoni che porteranno risultati”.

- “L’obiettivo è allenare la Fiorentina. Lasciamo stare queste cosa, Palladino sta facendo bene. Lo vedo carico. La società ha fiducia in lui e dobbiamo essere anche noi accanto a lui”.