Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in Romania. Secondo quanto scrive gsp.ro, il club di Adrian Mutu, il Rapid Bucarest. starebbe parlando con l'ex attaccante di Milan e Inter per provare a trovare un accordo. L'ostacolo alla buona riuscita della trattativa è la richiesta del giocatore che chiede un milione di euro per accettare la destinazione.