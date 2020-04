Dal Camerun alla Francia, con la voglia di sfondare., con l'obiettivo di lasciare il segno., con il quale ha scelto di firmare il suo primo contratto da pro, poi in una big. A dire la verità avrebbe potuto scegliere fin da subito Monaco o Paris Saint-Germain, con i quali ha sostenuto e superato diversi provini, ma in accordo con il suo agente ha preferito una crescita per gradi. C'è tempo per sognare in grande, ora è meglio partire dal basso,L'affare con il TFC era impostato da tempo, l'ufficialità è arrivata lo scorso febbraio, quando Mvoue ha festeggiato il suo 18esimo compleanno.il club fondato dalla mamma, dall'estate inizierà a tutti gli effetti la sua avventura in terra francese., è la figura di riferimento per Steve e per il fratello (Stéphane Zobo, attaccante della squadra riserve del Tolosa) ed è un'icona per tutto il calcio camerunese, visto che è stataMvoue ha il calcio nel dna, toccherà dimostrare in Europa quello che sa fare.In Africa ha fatto tanto e lo ha fatto molto bene. Nell'aprile 2019, in Tanzania, ha trascinato il Camerun alla conquista della Coppa d'Africa under 17, vincendo il premio di miglior giocatore del torneo,L'olandese stravede per Mvoue, l'esonero arrivato per la sconfitta contro la Nigeria, non gli ha dato la possibilità di lanciarlo tra i grandi. Ma è solo una questione di tempo.