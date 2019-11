28 novembre 1980: a Roma si incontrano i dirigenti di Nacional Montevideo e Nottingham Forest, rispettivamente campioni del Sudamerica e d'Europa in carica. Per rilanciare la Coppa Intercontinentale si decide di cambiare formula: basta andata e ritorno, gara unica in campo neutro a Tokyo in Giappone sponsorizzata dalla Toyota. Poi la partita si giocherà l'11 febbraio 1981 con la vittoria degli uruguaiani per 1-0.