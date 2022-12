Rafa Nadal è un grande tifoso di calcio e del Real Madrid. Ai microfoni di As, ha parlato del recente Mondiale e della vittoria di Messi. "Di certo non tifavo per l'Argentina ma quando Messi ha alzato la Coppa sono scoppiato a piangere. Vedere qualcuno di così grande riuscire a raggiungere quello che ha sempre cercato e che gli è sempre sfuggito, facendolo soffrire tanto, mi ha emozionato".