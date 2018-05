Dopo aver saltato la competizione in Brasile nel 2014 per scelta tecnica,. Il ct Martinez non ha ancora annunciato ufficialmente i 23 convocati per la Russia, ma l'della sua convocazione arriva direttamente dalla. Questa mattina, infatti, è stato ricordato con un tweet che manca un mese al debutto e l'hashtag redtogether è stato corredato dalla foto del Ninja della Roma. La scelta di pubblicare una foto di Radjasembra davvero un modo per anticipare le scelte di Martinez. Al Belgio sicuramente non mancano uomini copertina…