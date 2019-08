Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida persa contro il Brescia tornando anche sulla scelta di lasciare l'Inter. La stessa che non sta prendendo l'ex-compagno Mauro Icardi.



SERVE TEMPO - "Ci vorrà tempo per vedere il miglior Cagliari coi nuovi. Davanti alla difesa mi trovo bene. Il calcio è quello che mi piace fare, per il resto mi sono messo a disposizione del mister. Anche oggi mi sono divertito. Penso che il Cagliari debba vincere partite come quelle di oggi".



L'INTER - "L'inter ha fatto acquisti importanti, ha altri obiettivi. Ho fatto un in bocca al lupo a tutti i miei compagni, ma domenica proverò a batterli".



L'ADDIO - Ho iniziato l'anno in maniera motivata, ma io e Icardi eravamo messi fuori rosa. Dentro di me ero convinto che avrei avuto una chance. Non sempre le cose vanno al meglio. Perché mi han ceduto? Mi è stato spiegato, prima del ritiro sono stato convocato a Milano, sono stati chiari: mi è stato detto che non ero parte del progetto".



CAGLIARI - "Finché ero lì ho fatto il professionista, mi son messo a disposizione. Ma continuare a star là, facendo le cose a parte, non fa per me. Mi hanno aiutato a trovare una sistemazione. Ho fatto una scelta, importante. Cambiare il parere di Conte? Non è che le scelte vengono cambiate o no, ognuno pensa al proprio bene. Io sono andato in Cina convinto di poter cambiare qualcosa, poi però vedendo i fatti capisci di dover prendere alcune decisioni".



ICARDI - "Al contrario di Mauro io ho voluto prenderle. Lui è stato un attaccante che ha fatto più di 120 gol in Serie A, non sono io ma i fatti a dire che a 26 anni è un giocatore importante. Gli auguro il meglio in qualsiasi caso. Personalmente non faccio l'agente, non so cosa accadrà. Se rimane all'Inter, spero che trovi i suoi spazi".