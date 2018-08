Kevin Strootman ha detto addio ufficialmente alla Roma. Il centrocampista olandese è stato ceduto a titolo definitivo al Marsiglia per un'operazione da 25 milioni di euro più 3 di bonus. Nel corso del pomeriggio "la lavatrice" ha voluto usare il proprio profilo Instagram per mandare un messaggio di ringraziamento alla società giallorossa e a tutti i suoi tifosi scatenando anche tante reazioni e messaggi di addio di compagni ed ex-compagni.



IL MESSAGGIO DI NAINGGOLAN - Fra questi c'è stato anche il centrocampista passato all'Inter nel corso dell'estate, Radja Nainggolan. Il belga prima ha commentato con un semplice "In bocca al lupo..." il video postato da Strootman e poi gli ha dedicato una storia sul proprio profilo in cui ribadisce: "Hai dato tutto ed è stato bello combattere con te... un grosso in bocca al lupo guerriero".



LA STOCCATA ALLA ROMA - Tutto nella normalità, se non fosse che poco dopo Nainggolan ha anche regalato un like galeotto a un commento negativo nei confronti della società giallorossa. Un tifoso ha infatti commentato il post di addio di Strootman con un "Monchi e Pallotta, adesso ci venderete Dzeko il 30 agosto?". Un messaggio che, evidentemente, ha riscosso il gradimento di Nainggolan che già al momento del suo addio a fine giugno aveva confermato di "essere stato venduto" e forzato all'addio. Per un rapporto che non si è chiuso bene e che, ancora una volta, ha portato all'ennesima stoccata social del belga alla sua ex-società.