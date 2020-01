Nainggolan non ci sta. Dopo la gara contro la sua ex squadra, l'Inter, con qualche frecciatina alla società ("Conte è stato un uomo, non si può dire lo stesso di altri"), il centrocampista del Cagliari torna ancora sulla partita persa all'ultimo minuto contro la Lazio: "Non eravamo demotivati, dopo 20 secondi prendere gol è difficile uscirne fuori contro l’Inter. Noi non siamo la Juve, la Lazio, sebbene contro di loro abbiamo giocato la miglior prestazione, pur non vincendo. Stiamo facendo un ottimo campionato con il Cagliari, prima o poi questo momento doveva arrivare. Se ne usciamo il prima possibile e riprendiamo il percorso fatto prima delle quattro sconfitte possiamo dire la nostra".