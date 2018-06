L'Inter fa sul serio per Radja Nainggolan ed ecco la prima, vera offerta alla Roma: 22 milioni di euro più un baby della Primavera (Zaniolo e Valietti i maggiori indiziati). Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il belga in nerazzurro è dunque entrata nel vivo e ora non resta che aspettare che i club trovino un accordo, visto che quello tra il Ninja e Suning è già cosa fatta. Il centrocampista belga ha già detto sì ai nerazzurri.