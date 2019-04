Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Radja Nainggolan non fa mancare una stoccata a Zaniolo: "Lui ha fatto sì e no venti partite in Serie A, io ho giocato dieci anni ad alto livello. Il fatto è che oggi ai giovani viene servito tutto su un piatto d’argento, mentre prima bisognava fare molta più fatica per arrivare in alto. Di Zaniolo riparliamone tra dieci anni...".