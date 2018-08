Mai dire Scudetto. Dopo la falsa partenza in campionato, allenatore e dirigenti strigliano la squadra ad Appiano Gentile, annullando il giorno di riposo dopo il pareggio di domenica sera a San Siro col Torino. L'obiettivo è confermare la qualificazione in Champions League. Ai calciatori nerazzurri vengono imputate poca personalità, mancanza di fame e la differenza di rendimento tra primo e secondo tempo.



NINJA - La terapia d'urto ha un nome e un cognome: Radja Nainggolan. Il belga può garantire temperamento e personalità, Spalletti è pronto a lanciarlo da titolare nell'anticipo di sabato a Bologna. A fargli posto dovrebbe essere Politano secondo la Gazzetta dello Sport, specialmente se il sistema di gioco passasse dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 con Nainggolan e Perisic dietro a Icardi.



TORO - Lautaro Martinez è tornato sulla terra e sente di avere qualche certezza in meno, ma gode ancora della stima di Spalletti che con lui userà bastone e carota. Ieri l'attaccante argentino ha postato su Instagram una sua foto di spalle con il 10 nerazzurro bene in vista, quasi a dire: "Ehi, io ci sono". All'Inter serve il vero Toro, e il presente porta già a sabato, alla trasferta di Bologna. Una città e uno stadio che per gli attaccanti nerazzurri hanno un sapore speciale. Al Dall'Ara il 14 settembre 1997 ha segnato il primo gol in maglia Inter Ronaldo. L'ha fatto anche Gabigol 20 anni dopo, è vero, ma nel mirino del Toro c'è solo il Fenomeno. Imitare Ronie sarebbe il massimo. Soprattutto se dopo saprà fare come lui.