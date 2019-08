Il Cagliari e l'Inter hanno trovato l'accordo per il prestito secco di Radja Nainggolan. Il belga torna così in Sardegna, ma per far combaciare le cifre il club sardo non pagherà tutto lo stipendio da 4,5 milioni di euro che percepirebbe in nerazzurro. Marotta si è impegnato affinché le mensilità di luglio e agosto siano a carico dei nerazzurri che risparmieranno invece circa 8 milioni lordi sul monte ingaggi annuale.