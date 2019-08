Radja Nainggolan è pronto a partire per la Sardegna e riabbracciare quel Cagliari che lo ha consacrato nel calcio italiano e che oggi lo ritrova dopo la sfortunata parentesi con la maglia dell'Inter. Ecco le sue parole raccolte da Sky Sport in aeroporto: "Certo che sono felice di tornare a Cagliari. Fra tutte le offerte che potevo scegliere ho scelto quella che mi sta a cuore. Avevo diverse offerte? Sì”.



Il belga ha poi risposto a chi gli chiedeva un messaggio per i tifosi dell'Inter: "Che devo dire, ho cercato di far parlare il campo . Cos'è successo con la società? Starò sul ca**o, che ne so... (ride, ndr)”.