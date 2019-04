Radjalancia la sua sfida alla Juventus. In vista del Derby d'Italia di domani sera, il centrocampista belga ha parlato a Dazn: ​"o, è qualcosa che ho sempre avuto in testa. La Juve è la squadra da battere da tanti anni. Penso che qualsiasi squadra voglia batterla, per noi è una partita importante per la classifica. Loro hanno già vinto il campionato, ma a noi questo cambia poco perché l'importante sarà vincere per centrare il nostro obiettivo"."L'inchino dopo il gol al Bologna? Mi è venuto d'istinto. La gente si aspettava tanto da me, mi sono infortunato in ritiro e ho saltato la preparazione. Non vedevo l'ora di cominciare e fare gol all'esordio era un modo per dire 'eccomi, mi sono presentato'. È andata un po' diversamente da come mi aspettavo, perché mi sono fatto male dopo altre due partite e ho dovuto ricominciare da capo un'altra volta., per questo manca poco. Per noi l'importante è centrare l'obiettivo, perché penso che abbiamo fatto un cammino importante con un po' di difficoltà ed episodi che hanno danneggiato un po' tutti. Spero che non avrò più infortuni e potrò migliorare fisicamente per essere sempre al top e rivedere il miglior Nainggolan"."È mancata un po' di maturità, l'ultima partita del girone di Champions bastava vincerla per passare. Quella è stata una delusione grande, poi ci sono stati un paio di risultati negativi,. Io ho voglia di vincere, anche se sembra strano io non ho mai vinto. Ho sempre voluto vincere qualcosa, per una cosa personale. Adesso anche all'Inter manca da tanto. Sono cose che danno tanto a una piazza come questa. C'è stato il periodo in cui i tifosi erano abituati a vincere, dobbiamo tornare ad essere la squadra che fa parlare di sé a livello mondiale"."Samir è un grandissimo professionista, si allena forte, studia tanto. Comunica tanto, dice quello che pensa e mi piace, è molto onesto. Non c'entra chi ha la fascia al braccio, in una squadra tanti elementi dimostrano di essere importanti e vogliono dire la loro, in questa squadra ce ne sono un paio".. Magari non fa la differenza per gol o assist, ma fa giocare meglio gli altri compagni e sono forse le cose più importanti.. Io sono arrivato qua e ci sono tanti giocatori forti. Come dicevano tutti i giocatori che stavano magari in Serie B, nelle squadre più forti diventa tutto più semplice."."Non l'ho ancora sentito, l'altro giorno aveva bisogno dei biglietti... Lui è come uno di famiglia, non importa a che ora o che data, lo sento spesso. È una persona importante, siamo sempre stati insieme, lui è uno che sento volentieri e molto spesso".sarà trasmessa domani alle 20.30 in