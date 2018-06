L'Inter vuole fortemente Radja Nainggolan e la Roma - secondo il Corriere dello Sport - ormai è entrata nell'ordine di idee di cederlo. La concorrenza cinese? È sbiadita: si era parlato del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che però ieri ha preso in quel ruolo Talisca dal Benfica e non avrà spazio per il Ninja anche a causa delle norme sugli stranieri. Dunque resta l'Inter.