Emergono nuove dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan nel post-partita della sfida vinta dall'Inter contro il PSV Eindhoven in Champions League. A riportarle è Tuttosport che lo ha bloccato in mixed zone.



CONDIZIONE - "Fisicamente sto meglio, ma non sono ancora al top. Però cerco di mettere un po' di esperienza in più a questa squadra".



IL BELGIO - "La Nazionale? Sono completamente fuori, ma credo di aver fatto la scelta giusta, non posso sempre continuare ad aspettare e ho la testa libera".



L'ADDIO ALLA ROMA - "Per me è stato difficile lasciare Roma, ma le cose nel calcio non sempre dipendono dai giocatori".



IL BARCELLONA - "L'anno scorso con la Roma abbiamo dimostrato di poterli battere. E l’Inter può andare in Spagna con la massima tranquillità perché per la qualificazione basterà battere il Psv e fare qualcosa di speciale a Londra".