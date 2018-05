Il caso sulla mancata convocazione di Nainggolan ai Mondiali di Russia 2018 non si è ancora chiuso. I tifosi non hanno preso bene l’esclusione del centrocampista dalla lista dei convocati e, come riporta Derniere Heure, il 2 giugno lo dimostreranno. In occasione dell’amichevole tra Belgio e Portogallo è previsto uno sciopero del tifo organizzato da uno dei gruppi organizzati dei Red Devils. I tifosi del ‘1895’ resteranno in silenzio per 10 minuti, in segno di protesta verso Martinez.