Nainggolan: 'Tra Theo e Dimarco scelgo il nerazzurro. C'è un giocatore del Milan che giocherebbe nell'Inter?'

Redazione CM

27 minuti fa

6

Chi è il miglior terzino sinistro della Serie A in questo momento? Il dibattito è aperto e inevitabilmente porta a Inter e Milan che lungo la corsia mancina possono vantare due campioni come Theo Hernandez e Federico Dimarco. Chi scegliereste per il vostro 11 titolare?



La risposta a questa domanda l'ha data, come sempre a modo suo, Radja Nainggolan, ex-centrocampista di Inter-Roma e Cagliari, che ospite di Controcalcio TV non ha usato mezze misure nel celebrare il laterale italiano nerazzurro andando addirittura oltre: "C'è un giocatore del Milan che giocherebbe titolare nell'Inter? Tra Theo Hernandez e Dimarco scelgo il nerazzurro perché fa 80 assist, 10 gol e in una squadra che vince lo scudetto prendo lui".