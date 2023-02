Alban, portiere del Nantes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:"Conosciamo l'importanza della gara, stiamo bene. Abbiamo aspettative elevate e ci siamo preparati bene per domani. Si tratta di una gara importante, non capita spesso di giocare gare così in carriera. Per noi, per il Nantes, è una grande opportunità"."No, non ci spaventa. La Juve è la favorita, è più abituata a questo tipo di gare, sono una grande squadra, ma arriveranno sereni, noi dovremo gestire la gara e giocare bene"."Pallois ha esperienza, per noi, per la squadra è importante. In campo è importante che ci sia uno come lui, che abbia le sue caratteristiche"."Sono tipologie di gare diverse, si tratta di competizioni differenti, parliamo di una qualificazione agli ottavi di Europa League, l'altra era per un titolo. Le emozioni non sono le stesse, ogni match è diverso dall'altro".- "Conosco Dusan però quando ero alla Fiorentina lui non giocava ancora tanto. Già allora però mostrava il suo talento, si notava che lavorava tantissimo in allenamento. Non mi sorprende che adesso sia a questo livello"."Un bel gesto da parte del club a invitare le leggende, non posso pensare ora alla Nazionale, alla Francia. Per me e per il Nantes è importante concentrarsi su questa gara"."Sono sicuro che il pubblico ci darà la spinta, ci fornirà ulteriori motivazioni, poi siamo noi in campo a giocare questa gara così importante". MAI ELIMINATO UN'ITALIANA - "Dimostra le difficoltà di questa gara, ma questo è il passato. Noi non ci pensiamo, è tutto diverso ora. Crediamo di poterlo cambiare grazie alla prima partita".