Nantes, UFFICIALE: un ritorno in panchina

Jocelyn Gourvennec non è più l'allenatore del Nantes. In seguito alla sconfitta in casa per 3-1 contro lo Strasburgo, il club francese ha esonerato il tecnico. Che lascia la squadra al terzultimo posto in classifica con 25 punti in 26 giornate di campionato. Al suo posto in panchina torna Antoine Kombouaré (ex Paris Saint-Germain).



Dopo la sosta per le nazionali il Nantes gioca sul campo del Nizza allenato dall'italiano Farioli domenica pomeriggio a Pasqua il prossimo 31 marzo.