Dopo il triangolare di venerdì il giocatori del Napoli hanno avuto un giorno di riposo. Oggi torneranno in campo per l'allenamento pomeridiano. Tredici giocatori sono partiti per le Nazionali e sono stati rimpiazzati da Prezioso, Palmiero, Zerbin, D'Agostino, Ferrari, Labriola, Mezzoni, Sgarbi e Zanoli.



Questo l'elenco completo:



Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).



Nonostante la trattativa con l'Everton, tra i convocati figura anche Allan, rientrato nella lista per i prossimi giorni di allenamento.