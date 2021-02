Questa stagione è anomala un po' per tutti, con le competizioni iniziate in ritardo e c'è quindi la necessità di giocare ogni tre giorni. Il Napoli dal 3 gennaio non si è fermato mai, tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa italiana e domani scenderà in campo per la 15ª volta negli ultimi 46 giorni. Non solo è l'unica squadra in Italia a dover affrontare un numero così elevato di partite in un tempo tanto ravvicinato, ma è anche costretto a doverlo fare fronteggiando tantissime assenze.



I sedicesimi di finale di Europa League il Napoli li ha affrontati con gli uomini contati, visibilmente già provati fisicamente. Dopo la sfida di giovedì contro il Granada il Napoli è rimasto a dormire in Spagna per poi fare rientro ieri in Italia e godere di una giornata di riposo e cercare di ricaricare il più possibile le batterie. Oggi la ripresa degli allenamenti per preparare la partita di domani contro l'Atalanta e poi partenza nel tardo pomeriggio proprio verso Bergamo.