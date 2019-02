Secondo Tuttosport, il Napoli è pronto ad un mercato importante, anche con diverse cessioni: "Via Hamsik, è già programmata anche la cessione di Inglese all’Atalanta, che oggi offre 18 milioni, ma a fine campionato diventeranno per lo meno 20. Va aggiunto Mertens, anche lui promesso sposo con il campionato cinese, dietro il pagamento di una clausola da non meno di 25 milioni e, se Sarri insisterà sul suo proposito, anche Hysaj cambierà maglia, portando nelle già floride casse partenopee altri 35 milioni. E Allan? Il Psg non è riuscito a prenderlo a gennaio, perché il Ffp gli permetteva di investire non più di 50 milioni. Problema superabile a luglio, sulla base di un accordo già raggiunto tra i due ds, Cristiano Giuntoli ed Antero Henrique, per la somma di 100 milioni, relativi al cartellino, ed altri 30 di sponsor della Qatar Airways. Totale: 200 milioni, euro in più euro in meno"