La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: "Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre il Napoli, in questo periodo. D’altra parte, Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno condiviso l’idea che fino all’ultimo impegno stagionale, nulla è da considerare compromesso. I 9 punti che separano il Napoli dalla Juventus non sono considerati irrecuperabili: si tratterebbe di un’impresa che, al momento, appare improbabile. Ma loro due vogliono crederci. Ed è giusto che sia così. Poi, c’è l’Europa League, il vero obbiettivo di tutto l’ambiente napoletano e di chi sente il futuro in bilico. Dunque, le motivazioni non mancano, la squadra è concentrata e Ancelotti la tiene sulla corda"