Si è conclusa la prima uscita stagionale per il Napoli di Rino Gattuso. È andato in scena il triangolare contro Castel di Sangro e L'Aquila, vinto proprio dagli azzurri in cui Osimhen si è messo in mostra per la prima volta.



La prima sfida del triangolare è stata a senso unico con L'Aquila che ha vinto per 12-0 contro Castel Di Sangro. Poi è toccato al Napoli contro la squadra locale che ha vinto 10-0 grazie alle reti di Politano (tripletta), Di Lorenzo, Milik (doppietta), Koulibaly, Younes (doppietta) e Gaetano. Amin Younes ha sbagliato un calcio di rigore, parato da Romito, estremo difensore avversario. All'uscita dal campo Arek Milik è stato fischiato dai tifosi per le troppe occasioni sbagliate.



Nell'ultima sfida tra Napoli e L'Aquila c'è stato l'impatto devastante di Osimhen che ha iniziato a tutta forza trovando due gol immediatamente. Il Napoli ha vinto 11-0 grazie alle reti di Osimhen (tripletta), Mertens (doppietta), Lozano (doppietta), Ghoulam e Insigne (tripletta).