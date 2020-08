E i tifosi azzurri non faticheranno a ricordare quale fu l'occasione, dal gusto agrodolce.Questa, invece, è l'acquisto di, ovvero l'operazione più onerosa della storia del club.Dell'arrivo dell'attaccante nigeriano all'ombra del Vesuvio è stato detto molto,per essere riuscita a dare a Gattuso un giocatore per cui si erano mossi fattivamente in tanti, compresi top club come Barcellona e Liverpool.. È lui che si occupa di Osimhen, con il supporto di William D’Avila, e che lo seguirà nella sua avventura al Napoli.. Le manovre sono iniziate a gennaio e hanno avuto conclusione in un resort di lusso in Sardegna, in una sala chiamata “Centurioni” e le visite mediche sono state fatte in gran segreto a Roma senza che nessuno se ne accorgesse., ma le difficoltà economiche del club catalano hanno impedito al presidente Bartomeu di poter intavolare la trattativa in modo concreto.. Gli inglesi di Mourinho hanno provato fino all’ultimo a strappare il nigeriano con un’offerta molto simile a quella del Napoli. Anche Klopp avrebbe gradito il calciatore e ci ha provato con il Lille, ma il Ds Giuntoli e Calenda avevano già impostato tutto da mesi.e durante il soggiorno in Sardegna stava sempre in camera sua in albergo lontano da occhi indiscreti guardando film e serie tv sul computer.anche perché, in qualche riflesso, ci ha visto il calore di casa sua, Laos in Nigeria.In esclusiva il momento della firma del contratto. A sinistra William D’Avila, Roberto Calenda in piedi e con la polo bianca Maurizio Micheli del Napoli