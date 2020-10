Adesso è ufficiale,è terminata sul risultato di 3-0. Punteggio assegnato a tavolino, dato che lo scorso 4 ottobre il club azzurro non si è presentato a Torino. Non solo il risultato, c'è stata di conseguenza anche unache in classifica si ritroveràscendendo così a quota 5. Una decisione che vede tanti consensi, ma anche tantissime proteste, specialmente da parte dei tifosi del Napoli. In questi casi non esiste buonsenso, non esiste un aspetto "morale", è stata applicata la Legge da parte del giudice sportivo- Il Napoli, però, adesso non starà a guardare. L'avvocatoè già al lavoro per riuscire a vincere questa "guerra" molto difficile. La prima battaglia, come detto, il Napoli la ha persa. Però la prossima sarà il secondo grado presso ladopodiché ci sarà il terzo grado andando aled infine, eventualmente, alper l'ultimo grado di giudizio. L'obiettivo è disputarla sul campo questa sfida e il Napoli vuole avvalersi degli elementi a suo favore, partendo dall'intervento dell'Asl, che ovviamente il giudice sportivo non ha potuto valutare, in quanto non è chiamato a giudicare l'intervento di un'azienda sanitaria locale. Il Napoli mostra comunque ottimismo sulla vicenda, esprimendosi pubblicamente per la prima volta: "La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell'appello credendo fermamente nella Giustizia". - Sui social il mondoè tutto a favore del club partenopeo. Ma tra i commenti deldella società si legge anche "Se la giustizia vi dà ragione non è giustizia. Tre a zero e a casa", "Giusto così. Chi non rispetta i protocolli va squalificato e penalizzato", "È stata una vergogna non giocare questa partita, giustizia è stata fatta, ma batterli sul campo avrebbe avuto tutto un altro sapore. Peccato". Come detto, però, ci sono tanti sostenitori napoletani che difendono la loro squadra e non ci stanno. Anche tra i personaggi più noti, come(attore che interpreta Genny Savastano in "Gomorra"):