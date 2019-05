Il Napoli continua a lavorare per la fascia sinistra. Sono 3 i nomi caldi secondo Il Mattino: Timothy Castagne dell'Atalanta, per il quale c'è una folta concorrenza (Roma, Milan e diversi club di Premier League); Alejandro Grimaldo del Benfica, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro; e Theo Hernandez, in procinto di tornare al Real Madrid dal prestito alla Real Sociedad.