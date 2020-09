Sono ancora in tempo. Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la... Pubblicato da Diego Maradona su Martedì 1 settembre 2020

Trent'anni fa ilvinceva la sua primacontro labattendo i bianconeri con un 5-1 al San Paolo. La società attuale, però, non ha ricordato quest'avvenimento elo ha sottolineato sul suo profilo Facebook:"Sono ancora in tempo. Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1.che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi.