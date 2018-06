Continua la ricerca del Napoli per un terzino destro che possa completare un reparto in cui sono stati confermati Hysaj, Mario Rui e Ghoulam e che ha detto addio alla bandiera Christian Maggio. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis sta portando avanti diverse trattative e sono 4, ad oggi, le piste più importanti per gli Azzurri.



Il nome più caldo secondo il Corriere dello Sport è quello di Stefan Lainer esterno 25enne del Salisburgo. Non vanno però sottovalutate le piste che portano ad Achraf Hakimi classe '98 del Real Madrid, ma anche Jordan Lotomba, 19enne dello Young Boys e Nico Elvedi anche lui 25enne di proprietà del Borussia Moenchengladbach.